Британские порты попросили закрыть доступ российским судам

Глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс попросил порты страны закрыть доступ для всех судов под российским флагом, либо зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Такое обращение поступило сегодня. Шэппс также указал, что сейчас в министерстве разрабатывают дополнительные санкции против российского судоходства. Более подробная информация должна быть опубликована в ближайшее время.

Власти Британии пошли на такие меры в связи с началом военной операции России на Украине. Ранее Лондон также ввел санкции против ряда российских банков и бизнесменов (Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга), против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В санкционный список попали Ростех, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Уралвагонзавод, запрещен экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов и запрещены полеты «Аэрофлота». Власти Британии также приняли решение о полной заморозке активов ВТБ и установлении лимита на банковские счета россиян (на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов или 66,8 тысяч долларов).