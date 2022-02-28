Airbnb предоставит жилье сотне тысяч беженцев

Сервис по поиску недвижимости Airbnb предложил на время обеспечить бесплатным жильем 100 тысяч украинских беженцев. Руководство онлайн-площадки обратилось за помощью в реализации инициативы к властям нескольких европейских государств, пишет Bloomberg.

Компания направила письма правительствам Польши, Германии, Венгрии и Румынии и попросила предоставить гражданам Украины временное жилье, а также посодействовать в получении долгосрочного. Часть трат на недвижимость Airbnb покроет самостоятельно, а другую оплатят финансовые доноры и хосты на платформе.

По данным Bloomberg, около 300 тысяч украинцев покинули страну и остались без жилья. Однако Еврокомиссия прогнозирует, что число беженцев может вырасти с нескольких сотен тысяч до миллионов.

Аналогичную инициативу сервис Airbnb проводил в августе 2021 года — тогда компания предоставила бесплатное жилье для 20 тысяч афганских беженцев. Как пояснило руководство платформы, инициатива была вызвана «одним из крупнейших гуманитарных кризисов» в мире — миграцией людей из Афганистана после того, как контроль над всей территорией страны установил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).