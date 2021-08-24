Airbnb бесплатно разместит тысячи афганских беженцев

Американская платформа онлайн-поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb заявила о новой программе помощи беженцам из Афганистана. Компания предоставит бесплатное убежище по всему миру тысячам людей. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило «Би-би-си».

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Руководство платформы заявило, что данная инициатива вызвана «одним из крупнейших гуманитарных кризисов» в мире — миграцией людей из Афганистана после того, как контроль над всей территорией страны установил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Сервис Airbnb безвозмездно предоставит убежище 20 тысячам афганцев.

«Надеюсь, что для этих беженцев сообщество Airbnb предоставит не только безопасное место для отдыха, но и новый дом. Возможно, инициатива компании вдохновит других бизнес-лидеров запустить аналогичные гуманитарные проекты. Нельзя терять время», — заявил гендиректор Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky).

Компания будет сотрудничать с агентствами по переселению и другими партнерами. Оплату проживания беженцев покроют за счет взносов Airbnb, пожертвований из специального благотворительного фонда платформы по поиску съемного жилья. Компания реализует программу бесплатной помощи с размещением людей из разных стран не в первый раз. Проект запустили после урагана «Сэнди» в 2012 году, когда из-за природной катастрофы более тысячи человек в Нью-Йорке остались без жилья.

Ранее профессор ВШЭ Андрей Казанцев оценил опасность афганских беженцев для России. По прогнозу эксперта, прямой угрозы для страны от наплыва мигрантов пока нет, но в случае ужесточения репрессий против этнических меньшинств со стороны талибов, поток беженцев пойдет прежде всего в бывшие советские республики.