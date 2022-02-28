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Названа доля нелегального алкоголя в России

В России каждая пятая бутылка крепкого алкоголя оказалась нелегальной

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Каждая пятая бутылка крепкого алкоголя в России является нелегальной, такие данные названы в исследовании Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, пишет ТАСС.

Доля незаконного оборота алкогольной продукции в стране составляет 19,58 процента. В категории виноградных вин она равна 16,5 процентам, игристых вин — 15,7 процентам, вермутов и ароматизированных вин — 38,5 процентам.

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Самая большая доля незаконного оборота приходится на категорию сброженных алкогольных напитков (сидр, медовуха и другие) — 44,7 процента. Доля нелегальной пивной продукции оказалась 27 процента. В исследовании сказано, что объем российского рынка алкоголя составляет 20,9 миллиона упаковок в год (из них 15,7 миллиона приходится на пиво).

Одним из способов, который может сократить нелегальный оборот в алкогольной отрасли, авторы исследования называют цифровую маркировку.

По итогам прошлого года в России увеличилось потребление водки на душу населения. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на два процента и достиг пяти литров на человека.

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Мария Строителева
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