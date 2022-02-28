Apple «похоронит» свои самые дешевые часы

Apple собралась «похоронить» свои самые дешевые смарт-часы — Apple Watch 3. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналиста и аналитика Марка Гурмана (Mark Gurman), в 2022 году компания прекратит производить и продавать самые дешевые умные часы в своей линейке. Apple Watch 3 будут признаны раритетными, модель постепенно выведут из оборота. Вероятнее всего, это случится осенью — перед или после выхода Apple Watch нового поколения.

Указанные часы являются самыми доступными в ассортименте Apple. В настоящий момент девайс оценен в интернет-магазине компании в 17 990 рублей. Версия с увеличенным корпусом обходится в 20 490 рублей. Компания до сих пор выпускает обновления watchOS для устройства.

Гурман отметил, что в 2022 году американский IT-гигант может представить три модели умных часов. Это будут флагманские Apple Watch 8, второе поколение бюджетных Apple Watch SE и специальная версия девайса для экстремальных видов спорта с усиленным корпусом.

Apple Watch 3 были выпущены в 2017 году. Смарт-часы имеют OLED-дисплей с диагональю 1,65 дюйма, процессор Apple S3, встроенный динамик, ПО с тренировками, поддержку функции бесконтактной оплаты.

В середине января Apple признала устаревшим MacBook Pro 2012 года выпуска. Это был последний ноутбук компании, который комплектовался дисководом для чтения CD и DVD.