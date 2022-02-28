В Великобритании арестуют недвижимость и яхты российских олигархов

Власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских олигархов. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, ее слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что яхтами и виллами попавших под санкции россиян заинтересовались во Франции. Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в беседе с Le Figaro отметил, что ведомство также сосредоточено на выявлении большего числа россиян, у которых есть активы во Франции.