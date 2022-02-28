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В Великобритании арестуют недвижимость и яхты российских олигархов

Глава МИД Британии Трасс пообещала, что имущество российских олигархов будет арестовано

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских олигархов. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, ее слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что яхтами и виллами попавших под санкции россиян заинтересовались во Франции. Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в беседе с Le Figaro отметил, что ведомство также сосредоточено на выявлении большего числа россиян, у которых есть активы во Франции.

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Варвара Кошечкина
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