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Франция заинтересовалась яхтами и виллами попавших под санкции россиян

Le Figaro: во Франции проведут инвентаризацию имущества россиян из санкционного списка

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества попавших под санкции россиян. Как уточняет Le Figaro, речь идет о финансовых активах, виллах, яхтах и люксовых автомобилях граждан.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в беседе с изданием отметил, что ведомство также заинтересовано в выявлении большего числа россиян, у которых есть активы во Франции, чтобы в дальнейшем включить и их в санкционный список.

«Мы выявим всех российских деятелей с активами во Франции, которые могут быть внесены в европейский санкционный список из-за их близости к российской власти», — подчеркнул он, пообещав, что активы будут арестованы, а имущество — изъято.

27 февраля представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет новые санкции против российских бизнесменов и представителей элиты в связи с военной операцией в Донбассе.

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Варвара Кошечкина
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