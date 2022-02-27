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ЕС введет новые санкции против российских бизнесменов

Жозеп Боррель сообщил, что ЕС введет новые санкции против бизнесменов и элиты России

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Евросоюз (ЕС) введет новые санкции против российских бизнесменов и представителей элиты в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

«Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы», — заявил он.

Ранее стало известно, что Европейский союз внес в санкционные списки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников.

Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.

Марина Совина
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