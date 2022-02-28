Девушка собрала коллекцию модной в прошлом веке одежды на сотни тысяч рублей

Жительница Великобритании показала крупную коллекцию одежды и обуви, которые были модными в прошлом веке. Соответствующая история появилась у Metro.

Согласно материалу, 23-летняя фото-художница Иден Гассон (Eden Gasson) начала испытывать интерес к винтажным вещам 1960-х и 1970-х годов в 14 лет. К настоящему моменту ее коллекция занимает целую комнату и состоит из более чем сотни позиций с необычным дизайном, стоимость которых варьируется от трех до 250 фунтов стерлингов (от 335 до 28 тысяч рублей). В общей сложности все предметы гардероба обошлись британке в три тысячи фунтов стерлингов (335 тысяч рублей).

«Это не просто хобби. Эта коллекция является частью моего образа жизни. На мой стиль повлияли Джимми Хендрикс, Дэвид Боуи, Энди Уорхол, Присцилла Пресли и Брижит Бардо. Я всегда хотела быть похожей на них. Так, мне удалось собрать ретро-гардероб своей мечты за небольшие деньги», — поделилась девушка.

Гассон подчеркнула, что эпоха прошлого столетия привлекает ее, в частности, тем, что в то время молодежь была заинтересована в социальной справедливости. Кроме того, по ее словам, люди были более открытыми, уверенными в себе и занимались самовыражением.

«Узоры и цвета в то время не только были яркими и веселыми, но и служили символом движения против политической элиты. Люди были готовы заявлять о своей позиции. Мне очень нравится, что раньше каждый страстно стремился к переменам. Я бы хотела, чтобы эта энергия продолжала существовать и в современном обществе», — призналась Гассон.

Героиня материала добавила, что сейчас, помимо одежды, она начала собирать винтажную мебель и ретро-обои, чтобы в будущем обустроить собственную квартиру в стиле 1960-х.

Ранее в феврале сестры из Австралии Рейчел и Кэти Вейл основали собственный модный бренд Valianu и сумели разбогатеть за 24 часа. В их первую коллекцию вошли худи и спортивные костюмы разных цветов. В конечном счете женщины быстро распродали всю линейку, что принесло им 10 тысяч долларов (750 тысяч рублей) за день.