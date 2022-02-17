Сестры основали бренд одежды и разбогатели за день

Сестры из Австралии основали собственный модный бренд и сумели разбогатеть за 24 часа. Их историю приводит Daily Mail.

Родственницы Рейчел и Кэти Вейл (Rachel и Katie Vale) рассказали, что решили открыть производство одежды Valianu в августе 2021 года во время карантина, который вводили в Сиднее в связи с пандемией коронавируса. В их первую коллекцию вошли худи и спортивные костюмы разных цветов. В конечном счете женщины быстро распродали всю линейку, что принесло им 10 тысяч долларов (750 тысяч рублей) за день.

Предпринимательницы признались, что не ожидали такого скорого успеха, поэтому пребывали в шоке еще несколько дней. Вейл решили продолжить развивать компанию, создавая новые предметы гардероба. Вскоре с бизнесвумен связались представители Недели моды и предложили провести показ их марки в Париже.

«Мы даже не мечтали о дефиле — нам казалось это нереальным. Люди тратят годы в университетах, чтобы провести свои показы, а нас просто взяли и пригласили, потому что руководству понравилась идеология нашего бренда. Просто безумие», — высказались сестры. Известно, что их шоу состоится 28 февраля в здании La Galerie Bourbon.

В сентябре прошлого года женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.