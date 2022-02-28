Адвокат раскрыл последствия исключения России из Интерпола

Адвокат Сергей Бадамшин в беседе с изданием «Секрет фирмы» раскрыл последствия для России в случае исключения из Интерпола. Он назвал подобное решение нецелесообразным, но отказался давать прогнозы о реальности его выполнения.

Юрист отметил, что выдачи не будет ни в одну, ни в другую сторону, поэтому силовики будут «вынуждены успевать добежать до границы», если им необходимо задержать преступника. Он добавил, что тем, кто скрывается от российских правоохранительных органов, будет достаточно «просто пересечь границу».

«Люди, которые проявляют такую инициативу, даже не представляют, какие последствия будут. Правонарушителей не будут выдавать ни из России, ни в Россию», — подчеркнул Бадамшин.

Юрист пояснил, что в настоящее время делать прогнозы о реальности исключения из Интерпола сложно, поскольку сейчас страна ждет «каждый раз чего-то нового».

Ранее стало известно, что власти Украины на фоне проведения операции в Донбассе захотели приостановить членство России в Интерполе. Об этом сообщила глава британского МВД Прити Пател, подчеркнув, что Лондон поддерживает Киев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе.

