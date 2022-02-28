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Адвокат раскрыл последствия исключения России из Интерпола

Юрист Бадамшин назвал нецелесообразным исключение России из Интерпола

Фото: Edgar Su / Reuters

Адвокат Сергей Бадамшин в беседе с изданием «Секрет фирмы» раскрыл последствия для России в случае исключения из Интерпола. Он назвал подобное решение нецелесообразным, но отказался давать прогнозы о реальности его выполнения.

Юрист отметил, что выдачи не будет ни в одну, ни в другую сторону, поэтому силовики будут «вынуждены успевать добежать до границы», если им необходимо задержать преступника. Он добавил, что тем, кто скрывается от российских правоохранительных органов, будет достаточно «просто пересечь границу».

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«Люди, которые проявляют такую инициативу, даже не представляют, какие последствия будут. Правонарушителей не будут выдавать ни из России, ни в Россию», — подчеркнул Бадамшин.

Юрист пояснил, что в настоящее время делать прогнозы о реальности исключения из Интерпола сложно, поскольку сейчас страна ждет «каждый раз чего-то нового».

Ранее стало известно, что власти Украины на фоне проведения операции в Донбассе захотели приостановить членство России в Интерполе. Об этом сообщила глава британского МВД Прити Пател, подчеркнув, что Лондон поддерживает Киев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе.

Марина Совина
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