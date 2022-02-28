Цена на нефть достигла 103 долларов за баррель

Цены на нефть в ходе торгов 28 февраля достигли отметки выше 103 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К моменту написания новости стоимость апрельского фьючерса на Brent составляла 103,05 доллара за баррель, рост более 5 процентов.

Стоимость фьючерсов на WTI растет также более чем на 5 процентов, к моменту написания новости достигая 96,81 доллара за баррель. Как отмечает Reuters, нефть дорожает на фоне санкций в отношении России.

Курс рубля при этом снижается, на открытии торгов на Московской бирже 28 февраля курс доллара достиг 90 рублей, евро выше 101 рубля. По валютным парам доллар и рубль и евро и рубль установлены границы ценового коридора, верхние границы составляют 90 и 101,1925 рубля.