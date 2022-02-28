Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена на нефть достигла 103 долларов за баррель

Цена апрельского фьючерса на Brent достигла 103 долларов за баррель

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Цены на нефть в ходе торгов 28 февраля достигли отметки выше 103 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К моменту написания новости стоимость апрельского фьючерса на Brent составляла 103,05 доллара за баррель, рост более 5 процентов.

Brent от TradingView

Стоимость фьючерсов на WTI растет также более чем на 5 процентов, к моменту написания новости достигая 96,81 доллара за баррель. Как отмечает Reuters, нефть дорожает на фоне санкций в отношении России.

Курс рубля при этом снижается, на открытии торгов на Московской бирже 28 февраля курс доллара достиг 90 рублей, евро выше 101 рубля. По валютным парам доллар и рубль и евро и рубль установлены границы ценового коридора, верхние границы составляют 90 и 101,1925 рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России обратилось к украинцам
Инкассаторская машина сбила российскую учительницу
Российские компании обяжут продавать валюту
Нурмагомедов обратился к Махачеву
Обнародованы ранее не публиковавшиеся рисунки и видео Толкина
Обнаружена черная дыра с загадочным наклоном оси
Названа доля нелегального алкоголя в России
Более 170 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В России нашли решение проблемы жилья для сирот
Федерация хоккея Финляндии высказалась об участии России в чемпионате мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.