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В Болгарии пообещали помочь россиянам вернуться на родину

Министр туризма Болгарии Проданов предложил помочь организовать коридор для вывоза россиян

Фото: Shutterstock

Власти Болгарии пообещали помочь вернуться на родину отечественным путешественникам, застрявшим в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил министр туризма республики Христо Проданов в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой, передает РИА Новости.

По словам Догузовой, в настоящее время в Болгарии находится до 3,5 тысячи россиян, среди которых есть как организованные туристы, так и самостоятельные. «В сложившейся ситуации прошу коллег оказать содействие в вопросе продления пребывания российских туристов в местных гостиницах, если не на безвозмездной основе, то хотя бы на максимально приемлемых условиях», — заявила она.

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В свою очередь, Проданов заверил российскую сторону, что предпримет необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания отдыхающих в Болгарии. Кроме того, министр предложил помочь организовать воздушный коридор для вывоза путешественников.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией», — высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Валентина Процкова
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