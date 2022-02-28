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В Совфеде призвали Украину повернуться лицом к России

Сенатор Цеков заявил, что Украина должна повернуться лицом к России

Фото: Globallookpress.com

Украина должна повернуться лицом к России. а также признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в разговоре с NEWS.RU заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, в Киеве должны признать статус Украины как двуязычного государства и отказаться от насильственной украинизации.

«Мы должны понимать, что это не война, а спецоперация, и мы ей заканчиваем ту войну, которая началась в 2014 году. Мы несём мир и спокойствие на земли Украины», — заявил Цеков.

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Роман Кирьянов
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