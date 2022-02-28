В Госдуме рассказали об опередившем вторжение Украины Путине

Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале операции на Украине за сутки до планировавшегося вторжения ВСУ в Донбасс. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска смогли опередить начало активного обстрела украинскими войсками региона, который проходил «при поддержке натовцев».

Депутат также считает, что нет никаких гарантий того, что Украина не начала разработку ядерного оружия, для создания которого, по его словам, у страны вся необходимая инфраструктура.

«Нужно сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды. К сожалению, уже нет той нашей родной и близкой Украины, она неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы», — резюмировал народный избранник.

Ранее Шеремет призвал Украину капитулировать. Он заявил, что власти страны прикрываются мирным населением, а все, кто ответственен в преступлениях против мирных людей в Одессе и на Донбассе должны понести наказание.