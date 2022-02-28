Кремль рассказал о работе отвечающего за переговоры с Украиной Козака
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, отвечающий за переговоры страны с Украиной, продолжит заниматься вопросами развития Донбасса. О его работе рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Козак будет заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
27 февраля стало известно, что Россия и Украина согласовали проведение переговоров в Гомельской области Белоруссии. По словам Мединского, переговоры сторон начнутся в 12 часов дня. Он отметил, что время приезда переносилось несколько раз из-за сложной логистики.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.