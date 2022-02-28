Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль рассказал о работе отвечающего за переговоры с Украиной Козака

Песков заявил, что замглавы АП Козак продолжит заниматься вопросами Донбасса

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, отвечающий за переговоры страны с Украиной, продолжит заниматься вопросами развития Донбасса. О его работе рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Козак будет заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

27 февраля стало известно, что Россия и Украина согласовали проведение переговоров в Гомельской области Белоруссии. По словам Мединского, переговоры сторон начнутся в 12 часов дня. Он отметил, что время приезда переносилось несколько раз из-за сложной логистики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Украины и России
Песков описал отношение Путина к санкциям против него
В ООН заявили о 102 погибших гражданских лицах на Украине
Кремль ответил на вопрос о возможном столкновении России и НАТО
Европа потратила весь закачанный летом газ
Названы последствия санкций для доставки товаров в Россию
В Грузии усомнились в эффективности санкций Запада против России
Кремль прокомментировал закрытие воздушного пространства
Кремль объяснил назначение Мединского переговорщиком по Украине
Метеоролог предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.