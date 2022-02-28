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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Юрист Нечаева напомнила о шестидневной рабочей неделе в России с 28 февраля по 5 марта

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе с 28 февраля по 5 марта в связи с празднованием Международного женского дня.

Нечаева объяснила, что для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни. Кроме того, в субботу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на один час, поскольку он предпраздничный. При этом работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.

Эксперт подчеркнула, что шестидневка в марте будет у тех граждан, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ожидают трехдневные выходные с 6 по 8 марта.

Марина Совина
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