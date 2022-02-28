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В ООН назвали возможностью выхода из кризиса переговоры России и Украины

Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал переговоры России и Украины выходом из кризиса

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя на брифинге с журналистами первый раунд переговоров между Россией и Украиной, назвал диалог между странами единственной возможностью выхода из кризиса вместо войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видели первый раунд переговоров российской и украинской делегаций. Полагаю, что он завершился, надеемся, что будут и другие, это единственный выход из сложившегося кризиса», — заявил дипломат.

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за время специальной военной операции по защите Донбасса российские войска поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. По его словам, среди объектов — 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.

Марина Совина
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