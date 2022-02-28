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В Минобороны рассказали о ходе операции по защите Донбасса

За время операции российские войска поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Антон Вергун / ТАСС

За время специальной военной операции по защите Донбасса российские войска поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. О ходе операции «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди объектов находятся 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Кроме того, были уничтожены 311 боевых бронированных машин и танков, 42 единицы авиации, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии, а также 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Конашенков также отметил, что войска Луганской Народной Республики (ЛНР) продвинулись за день на три километра, а вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись за сутки на 16 километров.

Также за последние сутки добровольно сложили оружие и еще 110 украинских военных.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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