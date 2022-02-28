Селена Гомес вышла на публику в бриллиантах за 100 миллионов рублей

Американская актриса и поп-исполнительница Селена Гомес появилась на премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2022 в бриллиантах за миллион долларов (100 миллионов рублей). Об этом сообщает Page Six.

29-летняя знаменитость вышла на публику в черном атласном платье c декольте и объемными рукавами модного дома Oscar de la Renta и туфлях-лодочках на каблуках такого же цвета. Свой образ она дополнила бриллиантовым массивным колье бренда Bulgari, которое украшено более чем 200 камнями, а также минималистичными серьгами. Волосы Гомес были собраны в высокий гладкий пучок.

Отмечается, что модный стилист Кейт Янг (Kate Young) при составлении наряда Гомес вдохновлялась образом британской актрисы Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани».

В начале февраля сообщалось, что российская актриса Светлана Ходченкова вышла в свет в украшениях на 10 миллионов рублей. Папарацци запечатлели 39-летнюю знаменитость на премьере психологического триллера «Другое имя», в котором она сыграла главную роль. Ходченкова была одета в черное обтягивающее платье длины макси. Ее образ дополнили украшения бренда Bulgari из линейки Serpenti: колье и серьги из розового золота с бриллиантами и малахитами, а также два кольца.