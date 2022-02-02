Светлана Ходченкова вышла в свет в украшениях на 10 миллионов рублей

Российская актриса Светлана Ходченкова вышла в свет в бриллиантовых украшениях на миллионы рублей. Об этом сообщает портал StarHit.

Папарацци запечатлели 39-летнюю знаменитость на премьере психологического триллера «Другое имя», в котором она сыграла главную роль. Мероприятие прошло в московском кинотеатре «Художественный».

Ходченкова была одета в черное обтягивающее платье длины макси с короткими рукавами. Ее образ дополнили украшения бренда Bulgari из линейки Serpenti: колье и серьги из розового золота с бриллиантами и малахитами, а также два кольца. По информации издания, стоимость комплекта достигает 10 миллионов рублей.

Фильм «Другое имя» стал для Ходченковой продюсерским дебютом. «Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы главная роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня», — призналась звезда. Помимо этого, актрисе уже присудили приз «Лучшее исполнение женской роли» на лондонском кинофестивале The Golden Unicorn Awards.

В июле Светлана Ходченкова порадовала фанатов снимком в бикини. Знаменитость сфотографировалась сидя на пляже в купальнике с геометрическим принтом, состоящем из топа-бандо и плавок на завязках. «Светлана, вы восхитительны, любуюсь вами как женщиной и актрисой», — высказывались подписчики.