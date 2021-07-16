Светлана Ходченкова порадовала фанатов снимком в бикини

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию с отдыха и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram в пятницу, 16 июля.

38-летняя знаменитость сфотографировалась сидя на пляже в купальнике с геометрическим принтом, состоящем из топа-бандо и плавок на завязках. Ходченкова позирует с распущенными волосами. На размещенном снимке видно, что на ее лицо не нанесен макияж.

Известно, что актриса публикует изображения в бикини на протяжении нескольких дней, однако она не сообщает, куда именно отправилась на отдых. Последняя публикация набрала больше 12 тысяч лайков и восхитила ее фанатов, они принялись писать ей комплименты в комментариях.

«Очень милая фотография», «У вас всегда такие необычные снимки», «Светлана, вы шикарны!», «Ну красотка же», «Всегда очень стильные фотографии», «Красотища», «Вы прекрасны», «Самая красивая актриса», «Обожаю вас», «Вы притягиваете как актриса и как красивая, экстравагантная женщина», «Светлана, вы восхитительны, любуюсь вами как женщиной и актрисой», — высказывались подписчики.

В марте 2020 года Ходченкова стала героиней новой фотосессии журнала Vogue. Актрису запечатлели в кожаных штанах и корсете российского бренда Alexander Arutyunov и со шпагой в руках. На последнем снимке актриса позирует в длинном платье Alexander McQueen. Стилистом съемки выступила Ольга Дунина, а автором — фэшн-фотограф Данил Головкин.