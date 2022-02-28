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В ЛНР призвали украинских военных добровольно сложить оружие

Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко предложил украинским военным сложить оружие

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко выступил с призывом к украинским военным, предложив им добровольно сложить оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в очередной раз призываем к осознанию военнослужащими ВСУ бесперспективности войны. Добровольно сложите оружие и переходите на нашу сторону, мы гарантируем вам жизнь. Украинских же националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности», — заявил он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что благодаря переговорам между Россией и Украиной удастся достичь прекращения огня и найти дипломатическое решение. В ходе своего выступления на чрезвычайной специальной сессии ГА ООН он поддержал переговоры между двумя сторонами, отметив, что организация готова оказывать им всяческое содействие.

Марина Совина
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