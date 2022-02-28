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Генсек ООН поддержал переговоры России и Украины

Генсек ООН Гутерриш заявил, что ООН готова содействовать переговорам России и Украины
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что результатом переговоров между Россией и Украиной станет прекращение огня и дипломатическое решение, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гутерриш поддержал переговоры России и Украины и подчеркнул, что организация готова им содействовать.

«Я приветствую и поощряю все мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития и прекращение этого конфликта. Я благодарю страны, которые предложили принять у себя переговоры и содействовать им. ООН готова поддержать такие усилия», — заявил генсек ООН.

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24 февраля

Гутерриш добавил, что жители Украины хотят мира и нуждаются в нем. «Думаю, люди в Российской Федерации тоже», — добавил он. Генсек отметил, что во вторник, 1 марта, ООН обратится к жителям Украины с двумя призывами по оказанию гуманитарной помощи.

28 февраля Россия и Украина провели первый раунд переговоров о решении кризиса вокруг Донбасса. По итогам встречи стороны не пришли к конкретному решению. Однако переговорщики договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей допустил, что новая встреча может пройти через «пару дней».

Марина Совина
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