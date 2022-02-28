Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Ипотечные ставки в России могут вырасти до 21,5-23 процентов годовых. Об этом предупредили аналитики, опрошенные РИА Новости.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов заявил, что в самое ближайшее время ставки по ипотеке вырастут вслед за повышением ключевой ставки Центробанком. Ипотека, по словам эксперта, станет менее доступной.

«При росте ключевой ставки до 20 процентов ставки по ипотеке без учета льготных программ составят 21,5-23 процента», — рассказал директор НРА Сергей Гришунин. По прогнозам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, стоимость ипотеки вырастет до 21-22 процентов годовых.

Мнения экспертов подтвердили и участники рынка. «Ставки, естественно, будут другими — по всем кредитным продуктам, по депозитам и накопительным счетам», — заявили в банке «Уралсиб». Россельхозбанк пересматривает процентные ставки по кредитам, а «Хоум Кредит» и Росбанк намерены продолжать оценивать конъюнктуру рынка.

28 февраля совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых. Регулятор объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий.