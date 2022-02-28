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Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Эксперты рассказали о росте ипотечных ставок до 21,5-23% годовых

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ипотечные ставки в России могут вырасти до 21,5-23 процентов годовых. Об этом предупредили аналитики, опрошенные РИА Новости.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов заявил, что в самое ближайшее время ставки по ипотеке вырастут вслед за повышением ключевой ставки Центробанком. Ипотека, по словам эксперта, станет менее доступной.

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«При росте ключевой ставки до 20 процентов ставки по ипотеке без учета льготных программ составят 21,5-23 процента», — рассказал директор НРА Сергей Гришунин. По прогнозам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, стоимость ипотеки вырастет до 21-22 процентов годовых.

Мнения экспертов подтвердили и участники рынка. «Ставки, естественно, будут другими — по всем кредитным продуктам, по депозитам и накопительным счетам», — заявили в банке «Уралсиб». Россельхозбанк пересматривает процентные ставки по кредитам, а «Хоум Кредит» и Росбанк намерены продолжать оценивать конъюнктуру рынка.

28 февраля совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых. Регулятор объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий.

Александра Мирошникова
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