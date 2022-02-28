ЕС предоставит Украине разведданные о передвижении российских войск

Европейский союз намерен увеличить военную помощь Украине. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости

Глава евродипломатии рассказал, что Евросоюз обратился к своему спутниковому центру в Мадриде с просьбой предоставить Украине разведданные о передвижении российских войск. «Отношения с Россией больше не будут определяться торговлей», — указал он.

Боррель также отметил, что санкции, введенные европейскими странами против России, дорого обойдутся Европе. «Но мы должны быть готовы заплатить эту цену, иначе нам придется заплатить гораздо больше в будущем», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Евросоюза (ЕС) обсудят планы совместной военной помощи Украине на сумму в размере 500 миллионов евро, притом в поставки войдет топливо и оборонительное вооружение. «Россия несет потери, но мы должны предоставить боеприпасы, мы должны предоставить крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение, а также топливо для танков и самолетов», — заявил Боррель.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.