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Боррель рассказал о размере военной помощи ЕС для Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о планах военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) обсудят планы совместной военной помощи Украине на сумму в размере 500 миллионов евро, притом в поставки войдет топливо и оборонительное вооружение, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

«Страны должны предоставить это оружие, они должны координировать пути поставок этой помощи. Россия несет потери, но мы должны предоставить боеприпасы, мы должны предоставить крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение, а также топливо для танков и самолетов. Все это должно быть скоординировано», — рассказал Боррель перед онлайн-заседанием министров обороны ЕС.

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Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна готова оказать Украине гуманитарную помощь и поставить, в частности, каски, защитные жилеты и топливо для местных аварийно-спасательных служб.

26 февраля о возможной поддержке Киева также рассказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие на страны, он будет усугубляться по мере его продолжения.

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Дмитрий Сотак
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