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Австрия решила поставить на Украину каски, жилеты и топливо

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Украине окажут гуманитарную помощь

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия решила оказать Украине гуманитарную помощь и поставить, в частности, каски, защитные жилеты и топливо для местных аварийно-спасательных служб. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в своем Twitter.

«Сегодня я созвал кризисный кабинет федерального правительства: Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь. Среди прочего мы поставим каски и защитные жилеты для аварийно-спасательных служб, а также топливо», — говорится в сообщении.

26 февраля о возможной поддержке Киева также рассказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие на страны, он будет усугубляться по мере его продолжения. Сейчас МВФ обсуждает возможности помощи Киеву.

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Виктория Кондратьева
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