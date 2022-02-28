В ФСБ призвали сообщать о контактах с украинскими агентами

ФСБ призвала граждан сообщать о контактах с людьми, которых может использовать украинская разведка в деятельности, направленной против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ведомства по Москве и Московской области.

В спецслужбе указали на участившиеся попытки вербовки граждан Украины, проживающих в России, для ведения диверсионной деятельности. Соответствующие заявления от украинцев поступают в ФСБ. Там напомнили об уголовной ответственности за шпионаж, под которым подразумевается сбор и передача иностранной разведке сведений для использования против безопасности России. Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В ФСБ подчеркнули, что лицо, добровольно и своевременно предупредившее российские власти о преступлении, освобождается от ответственности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. 21 февраля глава государства подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.