Стало известно о попытке спецслужб Украины использовать сограждан для диверсий

Стало известно об участившихся попытках украинских спецслужб завербовать своих сограждан, проживающих и работающих в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ФСБ, украинцев пытаются использовать для разведывательной и диверсионной деятельности.

В российской спецслужбе напомнили, что передача иностранной разведке сведений для использования против безопасности России попадает под статью о шпионаже. По ней предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

Также в ФСБ подчеркнули, что лицо, добровольно и своевременно предупредившее российские власти о преступлении, освобождается от ответственности. Граждан призвали сообщать о контактах с людьми, которых могли завербовать спецслужбы Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. 21 февраля глава государства подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.