Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины

В министерстве внутренних дел Германии назвали число беженцев, прибывших в страну с Украины после начала российской военной операции в Донбассе. Об этом рассказал представитель немецкого ведомства, передает Reuters.

Источник агентства заявил, что в Германию на данный момент прибыло как минимум 1800 беженцев с украинской территории.

Ранее пресс-секретарь государственного предприятия «Чешские железные дороги» Ванда Райнохова сообщила, что Чехия направила на границу Польши и Украины два поезда за беженцами. Она уточнила, что на поезд сядут около 1,4 тысячи украинских граждан.