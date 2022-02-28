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Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины

В МВД Германии заявили, что в страну прибыли 1800 беженцев с Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В министерстве внутренних дел Германии назвали число беженцев, прибывших в страну с Украины после начала российской военной операции в Донбассе. Об этом рассказал представитель немецкого ведомства, передает Reuters.

Источник агентства заявил, что в Германию на данный момент прибыло как минимум 1800 беженцев с украинской территории.

Ранее пресс-секретарь государственного предприятия «Чешские железные дороги» Ванда Райнохова сообщила, что Чехия направила на границу Польши и Украины два поезда за беженцами. Она уточнила, что на поезд сядут около 1,4 тысячи украинских граждан.

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Виктория Кондратьева
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