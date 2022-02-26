Чехия направила на польско-украинскую границу поезда за беженцами

Чехия направила на границу Польши и Украины два поезда за беженцами, спасающимися от военного конфликта, рассказала пресс-секретарь государственного предприятия «Чешские железные дороги» Ванда Райнохова, пишет ТАСС.

Как уточнила руководитель, речь идет о двух поездах в польском городе Пшемысль на границе с Украиной, которые отправятся за беженцами. «В субботу, 25 февраля, примерно в 08:30 (10:30 по московскому времени) эти поезда должны выехать обратно. Ими проследуют 1,4 тысячи беженцев», — отметила Райнохова. Украинцев доставят в Прагу.

Ранее сообщалось, что если ситуация на Украине ухудшится, на территорию Евросоюза могут прибыть от 20 тысяч до более чем миллиона беженцев.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.