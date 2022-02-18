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В Евросоюзе приготовились принять более миллиона украинских беженцев

Вице-президент ЕК Схинас заявил, что ЕС может принять более миллиона беженцев с Украины

Фото: Francois Walschaerts / Reuters

Если ситуация на Украине ухудшится, на территорию Евросоюза могут прибыть от 20 тысяч до более чем миллиона беженцев. Об этом объявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас в разговоре с изданием Die Welt.

Он также заявил, что беженцы могут быть использованы как средство давления на ЕС, как это происходило весной — осенью 2021 года на границе Белоруссии и Польши. Схинас не уточнил, сможет ли объединение принять всех мигрантов, но подчеркнул: ЕК уже создала целевую группу и готовится к различным сценариям развития событий.

В ЕС также приготовились оказать помощь европейским гражданам, проживающим на Украине.

Власти Венгрии уже выразили готовность принять в стране десятки тысяч беженцев с Украины, если будет такая необходимость. При этом Великобритания отказалась принимать мигрантов.

Виктория Кондратьева
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