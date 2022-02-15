Великобритания отказалась принимать украинских беженцев в случае войны

Хотя риск вторжения России на территорию Украины остается высоким, Великобритания пока не может взять на себя обязательства о принятии беженцев в случае войны. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс, ее слова цитирует Politico.

Глава МИД пояснила, что говорить о решении вопроса с украинскими беженцами на этапе, пока «вторжение» не состоялось, невозможно. При этом она подчеркнула, что по-прежнему отказывается верить заявлениям российских властей о нежелании нападать на республику.

«Я сужу о людях по их действиям, а не по словам. Мы слышали от [президента России Владимира] Путина, что планов вторжения не было, в то время как у них есть полностью готовые войска на границе», — сказала Трасс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что градус эскалации обстановки в Донбассе по-прежнему остается высоким. Он обвинил в этом украинские Вооруженные Силы, которые продолжают стягивать технику и личный состав к линии разграничения. При этом наличие у Москвы планов вторгаться на территорию соседа он опроверг.