Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Великобритания отказалась принимать украинских беженцев в случае войны

МИД Британии заявил о невозможности взять обязательства по украинским беженцам

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Хотя риск вторжения России на территорию Украины остается высоким, Великобритания пока не может взять на себя обязательства о принятии беженцев в случае войны. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс, ее слова цитирует Politico.

Глава МИД пояснила, что говорить о решении вопроса с украинскими беженцами на этапе, пока «вторжение» не состоялось, невозможно. При этом она подчеркнула, что по-прежнему отказывается верить заявлениям российских властей о нежелании нападать на республику.

«Я сужу о людях по их действиям, а не по словам. Мы слышали от [президента России Владимира] Путина, что планов вторжения не было, в то время как у них есть полностью готовые войска на границе», — сказала Трасс.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Вчера

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что градус эскалации обстановки в Донбассе по-прежнему остается высоким. Он обвинил в этом украинские Вооруженные Силы, которые продолжают стягивать технику и личный состав к линии разграничения. При этом наличие у Москвы планов вторгаться на территорию соседа он опроверг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Женщина покрыла 70 процентов тела татуировками ради демонической внешности
Названы преимущества беспилотника вертолетного типа БАС-200
В анализах оказавшегося в психбольнице Валерия Николаева нашли каннабиноиды
Мужчина замерз насмерть и месяц пролежал в автомобиле в Москве
Украинский снайпер убил ополченца в Донбассе
Политолог оценил шанс на признание ДНР и ЛНР без нарушения Минских соглашений
Конфликт россиянки с таксистом перерос в массовую драку и попал на видео
В петербургской школе начали проверку после увольнения педагога за стихи Хармса
В Госдуме назвали главные приоритеты России на фоне ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.