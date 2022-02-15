В Кремле рассказали о провоцировании напряженности в Европе

Напряженность в Европе комплексно провоцируется заявлениями США и скоплением украинских войск близ линии разграничения. Об этом во время беседы с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», — сказал он.

По мнению Пескова, на это также влияют сообщения американской стороны, о том, что якобы в скором времени начнется война. В связи с этим, подчеркнул пресс-секретарь президента, говорить, что России необходимо что-то сделать, не совсем правильно.

Ранее Песков допустил возможность силовой операции в республиках Донбасса со стороны Украины. Официальный представитель Кремля считает, что такой вариант событий нельзя исключать. Он также добавил, что россияне небезучастны к судьбе Донбасса.