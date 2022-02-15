Кремль допустил возможность силовой операции в Донбассе со стороны Украины

Украина может начать силовую операцию в республиках Донбасса, такой вариант событий нельзя исключать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия не раз подтверждала свою приверженность мерам, описанным в Минских соглашениях. Он добавил, что россияне небезучастны к судьбе Донбасса.

Ранее представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае обострения конфликта. По их данным, если Киев решится на наступление, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление. В результате Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут отрезаны друг от друга, заявили в Луганске.

Ветеран Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в Донбассе ожидают провокации 22 февраля. По его словам, у военнослужащих боевое настроение, в регионе активно проводится усиленная подготовка.