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Ветеран ЛНР высказался о сроках начала войны в Донбассе

Ветеран милиции ЛНР Марочко рассказал, что в Донбассе ожидают провокации 22 февраля

Фото: Shutterstock

У военнослужащих Донбасса боевое настроение, в регионе активно проводится усиленная подготовка. Об этом рассказал ветеран Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает MK.RU.

Марочко высказался о сроках возможного начала военного обострения. По его словам, в Донбассе ожидают провокации 22 февраля. «Все мы прекрасно знаем, откуда дует ветер по нагнетанию ситуации, и вот здесь западные пропагандисты могут увязать эту дату с 08.08.2008 — начало вооруженного конфликта в Южной Осетии», — уточнил он.

По словам Марочко, на данный момент на линии боевого соприкосновения наблюдается затишье, обстрелов и применения тяжелого вооружения стало значительно меньше. «Вместе с тем скопление украинских войск никуда не делось. Мы регулярно отмечаем на той стороне их перемещение», — отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что у Донбасса нет никаких предвестников того, что планируется полномасштабное наступление.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является сознательным шагом Запада и не связан с военной опасностью. По его словам, эти действия могут быть подготовкой к масштабной провокации в Донбассе.

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Виктория Кондратьева
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