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В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к масштабной провокации

Представитель ЛНР Мирошник назвал отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ является сознательным шагом Запада и не связан с военной опасностью, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник. Его слова в воскресенье, 13 февраля, приводит РИА Новости.

Он предположил, что эти действия могут быть свидетельством того, что Киев и его западные кураторы готовят в Донбассе масштабную провокацию.

12 февраля в ЛНР также сообщили, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее CNN со ссылкой на собственный источник писал о том, что граждане США, задействованные в СММ ОБСЕ на Украине, будут отозваны из страны. В Донецке, в свою очередь, заявили, что в таком случае из миссии в Донбассе уедет существенная часть наблюдателей. 13 февраля стало известно, что «шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка в направлении Украины».

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Евгения Куликова
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