Венгрия выразила готовность принять украинских беженцев

Власти Венгрии выразили готовность принять в стране десятки тысяч беженцев с Украины, если будет такая необходимость. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает «РБК-Украина».

По словам политика, Венгрия может принять украинцев, но при этом заинтересована в том, чтобы вторжения России на Украину не произошло.

Ранее Польша заявила о начале подготовки к массовому наплыву украинских беженцев из-за возможного вторжения России на Украину. Правительство мобилизовало местные органы власти, чтобы составить списки возможных объектов для организации пунктов размещения украинцев.

При этом Великобритания отказалась принимать украинских беженцев в случае войны. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс. По ее словам, говорить о решении вопроса с украинскими беженцами на этапе, пока вторжение не состоялось, невозможно.