Собранный в салоне красоты хвост за 32 тысячи рублей прославил девушку в сети

Клиентка салона красоты показала неудачный результат желаемой прически и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом tripmontana рассказала, что отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать аккуратный конский хвост для мероприятия. Так, девушка заплатила за услугу 300 долларов (32 тысячи рублей) и пришла в ужас, когда вернулась домой и разглядела прическу. На кадрах она продемонстрировала свой затылок: из-за неумелой работы мастера видны места крепления накладных прядей, из-за чего хвост кажется неоднородным и неряшливым.

«Я заплакала, когда осознала это. Паника не сработала», — произнесла героиня материала. Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров. Зрители приняли выражать свое недоумение в комментариях. «Эм, и это цена за хвостик?», «Почему вы вообще заплатили 300 долларов за хвостик?», «Она воспользовалась вашей доверчивостью… Потому что никто не заплатит столько денег за такую простую прическу», «Тебя обманули», — писали они.

В июне тиктокерша Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж. Однако волосы девушки начали «выпадать клочьями» из головы после окрашивания в салоне. Позже она продемонстрировала свое фото после посещения парикмахера. После обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок.