Инкассаторская машина сбила российскую учительницу

В Нижнем Тагиле водитель инкассаторской машины сбил на пешеходном переходе 27-летнюю учительницу. Об этом сообщает KP.RU.

Женщину доставили в больницу, но она скончалась, не приходя в сознание. Учительница жила с матерью. Мужа и детей у нее не было.

Отмечается, что устроивший смертельное ДТП водитель был трезв. На него составили протокол по статья 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам»).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Воронеже осудили 25-летнего экс-полицейского, сбившего насмерть двух пешеходов. Подсудимый ехал на машине со скоростью свыше 96 километров в час, превышающей максимально разрешенную в городе. На пересечении с улицей Зои Космодемьянской страж порядка не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил трех пассажиров. Один из них умер на месте, вторая через две недели скончалась в больнице, а третью пострадавшую медики спасли.