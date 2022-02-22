Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского полицейского осудили на три года по делу о ДТП с двумя погибшими

В Воронеже осудили 25-летнего экс-полицейского, сбившего насмерть двух пешеходов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил к трем годам колонии-поселения 25-летнего российского экс-полицейского, сбившего насмерть двух пешеходов. Об этом во вторник, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Его признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц») УК РФ. В соответствии с судебным решением по делу, бывшего участкового обязали выплатить 1,7 миллиона рублей родным погибших и 232 тысячи рублей фонду ОМС за лечение третьей потерпевшей.

По данным следствия, смертельное ДТП произошло 9 июня 2020 года на Ленинском проспекте в Воронеже. Подсудимый ехал на машине Toyota Crown со скоростью свыше 96 километров в час, превышающей максимально разрешенную в городе. На пересечении с улицей Зои Космодемьянской страж порядка не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил трех пассажиров. Один из них умер на месте, вторая через две недели скончалась в больнице, а третью пострадавшую медикам удалось спасти.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР
В Италии высказались о признании ДНР и ЛНР
Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста
Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков
Посла России вызовут в МИД Австрии
Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией
Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР
Зеленский выступил за полную остановку «Северного потока-2»
Зеленский назвал последствия признания ДНР и ЛНР для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.