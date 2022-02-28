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Экономист рассказал о возможных последствиях повышения ЦБ ключевой ставки

Экономист Беляев предрек удар по рынку кредитования после роста ключевой ставки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Повышение Центральным Банком (ЦБ) России ключевой ставки вдвое нанесет удар по спросу на кредиты, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением о возможных последствиях этого решения он поделился с «Лентой.ру».

«Последствия какие: подскочит ставка кредитования промышленных предприятий, которым в такой обстановке работать будет очень сложно. Будет, конечно, удар по рынку потребительского кредитования, по ипотечному кредитованию, по автокредитованию и по любому другому кредитованию», — объяснил экономист.

Он также отметил, что в сложившихся обстоятельствах банки, возможно, не смогут повышать ставки по кредитам вслед за ЦБ. «Если у них никто по высоким ставкам оформлять кредиты не будет, то они не будут их повышать. С другой стороны, они не будут повышать ставки по вкладам, потому что они должны показывать в отчетности перед ЦБ, что у них есть маржа», — поделился Беляев.

Ранее ЦБ принял решение повысить ставку с 9,5 до 20 процентов годовых. Это действие объяснили тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Такое решение должно защитить сбережения россиян от обесценивания и поддержать финансовую стабильность, отметили в Банке России.

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Екатерина Смирная
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