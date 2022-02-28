Пластический хирург рассказала о методе увеличения ягодиц без спорта

Российский эксперт в области омолаживающей хирургии, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко рассказала о методе, который применяется для придания ягодицам желаемой формы без физических нагрузок. На эту тему она побеседовала с «Лентой.ру» в понедельник, 28 февраля.

Специалистка отметила, что существует ряд недостатков, которые невозможно скорректировать в спортзале. Например, западение в районе трохантеров — в месте, где бедренная кость крепится к тазовым, или излишняя худоба. Девушки, у которых так мало жировой ткани в области таза, что пальпируется или даже виден крестец, могут улучшить форму ягодиц при помощи липофилинга.

По словам Авдошенко, липофилинг ягодичных областей достаточно популярен, поскольку он позволяет скорректировать форму ягодиц и увеличить их объем на длительный срок. Однако прибегать к нему стоит тем, у кого есть для этого объективные показания и достаточное количество избыточного подкожного жира в области живота, спины, талии и бедер.

«Процедура начинается с забора жировой ткани вручную с помощью вакуумной липосакции. Жировые клетки собираются в специальный стерильный контейнер, особым образом промываются и фильтруются, затем помещаются в шприцы и с помощью специальных трубочек или канюль разного диаметра вводятся в подкожную жировую клетчатку ягодичных областей», — объяснила врач и добавила, что качественно выполненный липофилинг с первого раза дает хороший стойкий результат и не требует повторной коррекции.

Авдошенко напомнила, что на ягодице, выполненной с помощью хирургических методик, может образоваться целлюлит, поскольку жировые клетки имеют свойство накапливать воду.

Ранее Ксения Авдошенко развенчала несколько популярных мифов, связанных с операциями на лице. По словам врача, многие пациенты считают, что после пластики лицо может измениться до неузнаваемости: станет натянутым и плоским, растянется рот, появятся проблемы с мимикой, образуются рубцы. Однако Авдошенко заявила, что результат операции напрямую зависит от квалификации специалиста.