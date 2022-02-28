Спрогнозированы сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в России

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в России.

По мнению ученого, это может произойти в мае, но при условии, если к тому времени не появится новый штамм коронавируса. Он отметил, что в в Дании сублиния омикрон-штамма — ВА.2 — спровоцировала мощную вспышку заболеваемости, при этом в других странах большого роста заболеваемости не наблюдается. «Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать, — считает Крючков.

Как полагает специалист, Россия полностью прошла «рубеж» по омикрон-штамму на прошлой неделе. Рост заболеваемости возможен лишь в случае появления новых вариантов штаммов у других штаммов, например, дельты, однако их возникновение пока невозможно предсказать, заключил Крючков.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, в стране будут наблюдаться повторные всплески заболеваемости в дальнейшем, однако они будут менее значимыми для экономики и нагрузки на систему здравоохранения.