В России спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, показатель в ближайшее время опустится ниже 100 тысяч случаев в сутки.

«Тенденция к снижению заболеваемости ковидом есть. В ближайшее время мы эти цифры увидим», — сказал специалист, отвечая на соответствующий вопрос.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в том числе заявил, что сейчас в России отмечается спад заболеваемости коронавирусом и стабилизация ситуации. «Идет снижение заболеваемости. Все более-менее стабилизируется, останется 15-20 тысяч заболевших», — считает специалист. По его мнению, этот показатель будет постоянно сохраняться.

Тимаков считает, что в России будут наблюдаться повторные всплески заболеваемости в дальнейшем, однако они будут менее значимыми для экономики и нагрузки на систему здравоохранения.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что в России ожидается благоприятная динамика с коронавирусом. По его словам, заболеваемость в России резко пошла на спад, так как не появляются новые эпидемические цепочки.