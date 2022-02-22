Инфекционист спрогнозировал благоприятную динамику с COVID-19 в России

В России ожидается благоприятная динамика с коронавирусом. Такую эпидемиологическую обстановку спрогнозировал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, его цитирует РИА Новости.

«Если появится новый штамм коронавируса, который будет более заразным и сможет вытеснить омикрон и при этом не будут эффективны антитела, которые образовались сейчас после перенесенного омикрона и после вакцинации, в этом случае гипотетически можно говорить, что будет еще одна волна пандемии», — подчеркнул Вознесенский.

По его словам, невозможно точно спрогнозировать новую волну COVID-19. Заболеваемость в России резко пошла на спад, так как не появляются новые эпидемические цепочки. Это связано с тем, что человек ходит в одни и те же места, в которых эндемические цепочки угасают и вирус не может заражать новые категории населения, объяснил специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Андрей Продеус назвал оптимальные сроки вакцинации для переболевших омикроном. По его словам, стоит сделать прививку через полгода после болезни.

