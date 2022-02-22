Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Инфекционист спрогнозировал благоприятную динамику с COVID-19 в России

Инфекционист Вознесенский спрогнозировал позитивную динамику ситуации с коронавирусом

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / AP

В России ожидается благоприятная динамика с коронавирусом. Такую эпидемиологическую обстановку спрогнозировал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, его цитирует РИА Новости.

«Если появится новый штамм коронавируса, который будет более заразным и сможет вытеснить омикрон и при этом не будут эффективны антитела, которые образовались сейчас после перенесенного омикрона и после вакцинации, в этом случае гипотетически можно говорить, что будет еще одна волна пандемии», — подчеркнул Вознесенский.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

По его словам, невозможно точно спрогнозировать новую волну COVID-19. Заболеваемость в России резко пошла на спад, так как не появляются новые эпидемические цепочки. Это связано с тем, что человек ходит в одни и те же места, в которых эндемические цепочки угасают и вирус не может заражать новые категории населения, объяснил специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Андрей Продеус назвал оптимальные сроки вакцинации для переболевших омикроном. По его словам, стоит сделать прививку через полгода после болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о плохо усвоенных НАТО уроках
17-летний сын Бэкхема повторил культовую обложку отца и снялся топлес
Россиянин убил сотрудницу железнодорожной станции из охотничьего ружья
Владелица бизнеса в сфере IT рассказала об отношении к женщинам в отрасли
Фьюри подписал с Уайтом контракт на титульный бой
В ЛНР во время обстрела со стороны Украины был ранен мирный житель
Подсчитаны убытки от сгоревших в океане тысяч Porsche и Lamborghini
Россиян предупредили об изменениях в статусе земельных участков
Создательница юмористического шоу на ТНТ раскрыла секрет успеха передачи
Способ компактного сбора вещей для путешествия вызвал удивление в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.