Названы оптимальные сроки вакцинации для переболевших омикроном

Переболевшим омикрон-штаммом коронавируса стоит сделать прививку через полгода после перенесенной болезни. Об этом «Москве 24» заявил врач-аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

По его словам, этот срок является оптимальным, поскольку в первые месяцы после болезни в организме сохраняется определенный уровень антител, количество которых снижается только через полгода.

Более короткие сроки вакцинации стоит рассмотреть только тем, кто страдает от проблем с иммунитетом.

Продеус добавил, что прививка может помочь полностью защитить себя от последствий болезни.

Ранее в Минздраве сообщили, что при выдаче ковид-сертификатов теперь будет учитываться только наличие антител в крови, а не их точный уровень.