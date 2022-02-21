Названы оптимальные сроки вакцинации для переболевших омикроном
Иммунолог Продеус рекомендует переболевшим омикроном сделать прививку через полгода
Переболевшим омикрон-штаммом коронавируса стоит сделать прививку через полгода после перенесенной болезни. Об этом «Москве 24» заявил врач-аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.
По его словам, этот срок является оптимальным, поскольку в первые месяцы после болезни в организме сохраняется определенный уровень антител, количество которых снижается только через полгода.
Более короткие сроки вакцинации стоит рассмотреть только тем, кто страдает от проблем с иммунитетом.
Продеус добавил, что прививка может помочь полностью защитить себя от последствий болезни.
Ранее в Минздраве сообщили, что при выдаче ковид-сертификатов теперь будет учитываться только наличие антител в крови, а не их точный уровень.