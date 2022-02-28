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Молдавия отказалась поддерживать санкции Запада против России

МИД Молдавии: Кишинев не будет поддерживать санкции Запада против России
Николай Попеску

Николай Попеску. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Молдавия отказывается поддерживать санкции Запада, введенные против России, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску, пишет РИА Новости.

По его словам, Кишинев придерживается этой линии с 2014 года. В дальнейшем государство будет вести такую же политику из экономических соображений, добавил он. Как уточнил министр, решение о введении новых ограничительных мер — непростые для стран, которые сильнее, чем Молдавия. «С 2014 года было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям Евросоюза или США против России, мы поддерживаем эту линию», — подчеркнул он.

Он объяснил, что экономика страны зависит от отношений с Россией, в том числе в сфере энергетики. Сейчас Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, в основном обсуждения касаются помощи молдавским гражданам, пытающимся вернуться домой.

Сразу несколько стран ввели санкции в отношении России после того, как она 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса.

Марина Совина
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