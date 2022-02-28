Небензя назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Готовность Киева к денацификации и демилитаризации станет шагом к прекращению специальной военной операции России на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он назвал условие для прекращения конфликта на Украине. «Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к окончанию операции», — объяснил он. По его словам, Москва ждет от Украины этого шага.

Небензя назвал спецоперацию реализацией права России на самооборону после заявлений Киева о стремлении обрести доступ к ядерному оружию. Также он рассказал, что сейчас в социальных сетях против России развязана информационная война, указав на более чем миллион фейков о военной спецоперации в Донбассе.

Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля.